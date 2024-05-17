Умєров про ситуацію на Харківщині: стабілізуємо, але потребуємо більше зброї

Ситуація щодо лінії фронту поруч з Харковом є складною, але перебуває під контролем.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що ситуація щодо лінії фронту поруч з Харковом є складною, але перебуває під контролем.

Про це він сказав в етері CNN, повідомляє "Укрінформ".

"Ситуація складна, але вона під контролем. Ми стабілізуємо ситуацію, але все ще потребуємо допомоги у вигляді більшої кількості зброї", - наголосив міністр.

Глава Міноборони розповів, що росіяни обстрілюють жителів, населені пункти поруч із державним кордоном. Там же тривають бойові дії.

"Отже, вони перетинають кордон, розпочалось чергове вторгнення, ми даємо їм відсіч. Ми хочемо врятувати людські життя, тому проводимо евакуацію людей до Харкова. Саме звідти (з міст поруч із державним кордоном – Ред.) ми евакуйовуємо людей, щоб вони не потрапляли під російські обстріли", - сказав Умєров.