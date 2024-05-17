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Зеленський: майже вся Харківська операція Росії зводиться до намагання послабити українські сили

Президент повідомив, що вдається стримувати російський натиск.

Зеленський: майже вся Харківська операція Росії зводиться до намагання послабити українські сили
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Майже вся Харківська операція Росії зводиться до намагання послабити українські сили загалом по фронту та до спроби зміцнити пропаганду, спрямовану на світових лідерів.

Про це у вечірньому відеозверненні 17 травня повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною. Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію – те, як ми наближаємо справедливий мир", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що про ситуацію на фронті заслухав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Харківські напрямки: Вовчанськ, Липці, Куп’янськ. Ми стримуємо російський тиск. Дякую кожній бригаді, кожному підрозділу. Незмінна увага й донецьким напрямкам, передусім Покровському – там зараз найбільш жорстко, найбільша кількість боїв", - сказав Зеленський.

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