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ОВА: через обстріли Красногорівки на Донеччині загинули щонайменше три людини

Ще двоє поранені у Часовому Яру і Багатирі.

ОВА: через обстріли Красногорівки на Донеччині загинули щонайменше три людини

Щонайменше три людини загинули і дві поранені внаслідок обстрілів Донеччини.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Під масованими ударами Красногорівка — там сьогодні стало відомо про трьох загиблих.Крім того, поранення отримав 1 житель Часового Яру і 1 людина у Багатирі Великоновосілківської громади", - уточнив Філашкін.

Він додав, що точні наслідки обстрілів будуть встановлені згодом.

  • Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що наразі Часів Яр перебуває під ворожими авіаційними ударами, російська армія продовжує наступальні дії східніше міста, з надією захопити його. 
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