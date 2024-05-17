ОВА: через обстріли Красногорівки на Донеччині загинули щонайменше три людини

Ще двоє поранені у Часовому Яру і Багатирі.

Щонайменше три людини загинули і дві поранені внаслідок обстрілів Донеччини.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Під масованими ударами Красногорівка — там сьогодні стало відомо про трьох загиблих.Крім того, поранення отримав 1 житель Часового Яру і 1 людина у Багатирі Великоновосілківської громади", - уточнив Філашкін.

Він додав, що точні наслідки обстрілів будуть встановлені згодом.