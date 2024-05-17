ОВА: через обстріли Красногорівки на Донеччині загинули щонайменше три людини

Щонайменше три людини загинули і дві поранені внаслідок обстрілів Донеччини.
Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Під масованими ударами Красногорівка — там сьогодні стало відомо про трьох загиблих.Крім того, поранення отримав 1 житель Часового Яру і 1 людина у Багатирі Великоновосілківської громади", - уточнив Філашкін.
Він додав, що точні наслідки обстрілів будуть встановлені згодом.
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що наразі Часів Яр перебуває під ворожими авіаційними ударами, російська армія продовжує наступальні дії східніше міста, з надією захопити його.