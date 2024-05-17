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Ворог скинув три КАБи на Куп'янськ-Вузловий Харківської області

Поранення отримала літня жінка.

Ворог скинув три КАБи на Куп'янськ-Вузловий Харківської області
обстріли Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія скинула три авіабомби на Куп'янськ-Вузиловий Харківської області, унаслідок обстрілів пошкоджена лікарня, житлові будинки, поанення отримала місцева мешканка.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Фото: Харківська обласна прокуратура

За даними слідства,близько 12:35 російські окупанти завдали три авіаудари по селищу Купʼянск-Вузловий. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки, господарчі будівлі. Отримала поранення 74-річна жінка.

Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Ворог здійснив авіаудари по житловому району Харкова. Відомо про двох загиблих, ще 13 поранені. Четверо з них у важкому стані.
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