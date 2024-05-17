Російська армія скинула три авіабомби на Куп'янськ-Вузиловий Харківської області, унаслідок обстрілів пошкоджена лікарня, житлові будинки, поанення отримала місцева мешканка.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства,близько 12:35 російські окупанти завдали три авіаудари по селищу Купʼянск-Вузловий. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки, господарчі будівлі. Отримала поранення 74-річна жінка.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Ворог здійснив авіаудари по житловому району Харкова. Відомо про двох загиблих, ще 13 поранені. Четверо з них у важкому стані.