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Найбільша активність Росії наразі – на двох напрямках, також веде терор цивільних в Чернігівській і Сумській областях

На Покровському напрямку наші воїни відбили 14 атак. На Курахівському напрямку окупанти 14 разів намагалися прорвати оборону. 

Найбільша активність Росії наразі – на двох напрямках, також веде терор цивільних в Чернігівській і Сумській областях
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Наразі найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках. На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби російські окупанти атак не проводили.

Росія не припиняє терор цивільних у Чернігівській та Сумській областях: обстріляла з артилерії райони населених пунктів Угроїди, Містки, Іскрисківщина та Попівка. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 13:30. 

На Харківському напрямку захисники відбили ворожу атаку в районі села Стариця. Загарбники задіяли авіацію – били по районах Гарбузівки та Білого Колодязя. Наші війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонних районах області.

На Куп’янському напрямку росіяни провели п'ять спроб покращити тактичне положення біля Вільшаної, Іванівки, Берестового та Мясожарівки. Ворог отримав жорстку відсіч, ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку також відбили п’ять атак окупантів.

На Краматорському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Часового Яру.  

На Покровському напрямку наші воїни відбили 14 атак. Найгірша ситуація – біля Новоолександрівки. 

На Курахівському напрямку окупанти 14 разів намагалися прорвати оборону, зокрема в районах Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Водяного. Біля останнього ворог діяв за підтримки штурмової авіації. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку противник вже двічі намагався покращити тактичне положення в районі Старомайорського. Успіху не мав, дані уточнюють.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили п’ять атак противника неподалік Кринок. Там же, та по району Тягинки окупанти били з РСЗВ. Втрат позицій не допущено. 

  • Станом на 11:30 в Генштабі повідомляли про 60 бойових зіткнень від опівночі. 
  • Вчора президент повідомив, що ворогу від початку наступу на Харківську область вдалося просунутися на 10 кілометрів, але він не дійшов до другої і третьої лінії оборони. 
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