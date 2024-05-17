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Україні потрібна далекобійна зброя для захисту Харкова, – Бербок

Анналена Бербок зазначила, що такі ракети потрібні, щоб перекрити російські шляхи постачання зброї.

Україні потрібна далекобійна зброя для захисту Харкова, – Бербок
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна потребує більше далекобійної зброї, щоб відбити наступ Росії на півночі Харківської області, де ситуація навколо другого за величиною міста країни залишається “дуже драматичною”, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що останніми днями російські війська просунулися щонайменше на кілька кілометрів у цьому регіоні. 

Анналена Бербок у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ у Страсбурзі сказала, що важливо перекрити російські шляхи постачання та дати Україні зброю, “яку можна використовувати на середніх і великих відстанях”. 

“Ми також працюємо над цим з іншими партнерами”, – сказала міністр. 

Вона додала, що загалом це "надзвичайно складна ситуація". 

Reuters зазначає, що Німеччина стала другим за величиною постачальником зброї в Україну з моменту російського вторгнення в 2022 році, але канцлер Олаф Шольц наразі відмовляється від оснащення Києва ракетами великої дальності Taurus.

Зазначимо, в кінці квітня Польща закликала Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus. У Польщі сподіваються, що постачання американських ATACMS підштовхне Берлін до більших дій.

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