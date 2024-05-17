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СБУ та ГУР вночі атакували важливі цілі у Севастополі, Туапсе та Новоросійську, – джерела

Зокрема, дрони СБУ вже вдруге цього року “завітали” на Туапсинський НПЗ.

СБУ та ГУР вночі атакували важливі цілі у Севастополі, Туапсе та Новоросійську, – джерела
Ілюстративне фото: український військовий
Фото: Генштаб

Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони сьогодні, 17 травня, атакували важливі цілі у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Про це LB.ua повідомили інформовані джерела. 

Безпілотники уразили російські військово-логістичні об’єкти, розташовані в Криму та на російському узбережжі Чорного моря. 

За інформацією джерел, у Севастопольській бухті “всю ніч було фаєр-шоу”. Прилетіло також по електропідстанції “Севастопольська”, що призвело до відключень електроенергії. 

У морському порту Новоросійська вибухало в районі нафтового терміналу та на залізничній станції.

Дрони СБУ вже вдруге цього року “завітали” на Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. 

“Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування ЧФ РФ росіяни можуть забути. Українська “бавовна” знайде їх всюди!” – зазначило поінформоване джерело.

Зазначимо, що в окупованому Криму “прилітає” вже третю ніч поспіль.

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