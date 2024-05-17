Ситуація в енергосистемі важка, але відключень до вечора не передбачається, - ДТЕК

Увечері 17 травня в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях, Києві та області відновлять стабілізаційні відключення споживачів електроенергії за вказівкою НЕК "Укренерго".
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені", - йдеться у повідомленні.
За попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення.
Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК.