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На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу 2 людини загинули і 9 отримали поранення

На Харківському напрямку за добу відбулося 10 бойових зіткнень.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу 2 людини загинули і 9 отримали поранення
Ілюстративне фото: стела на в'їзді до Вовчанська, 19 жовтня 2022
Фото: Суспільне Харків/Олександра Новосел

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу 2 людини загинули і 9 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 

00:50 м.Харків. Влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено частково скління вікон житлового 5-поверхового будинку. Також пошкоджена будівля адміністрації району міста.

00:30 м. Харків, Немишлянський район. Обстріл по відкритій території С-300. Без руйнувань та постраждалих.

17 травня 00:09 м. Харків. Влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено 3 будинки.

19:00 Куп’янський район с. Курилівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах приватного будинку та паркан.

15:20 с. Елітне Харківський район. У полі здійснив наїзд на вибухонебезпечний предмет трактор, внаслідок чого техніка була частково пошкоджена.

14:30 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу по проміжному пункту евакуації постраждали 4 працівники медустанови, цивільний чоловік та начальник МВА.

13:00 с. Синельникове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки. Поранено: 2 чоловіків 35 та 33 років. Загинув 35-річний чоловік.

12:00 внаслідок артобстрілу Вовчанська поранено 52-річного чоловіка.

08:00 с. Красне Харківський район. Внаслідок скидання боєприпасу з дрону загинув 86-річний чоловік. За даними Синєгубова, на Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Українські воїни відбили вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно - Вовчанськ.Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована.

На Купʼянському напрямку Силами оборони успішно відбито шість атак противника. В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення тактичного положення. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне - Берестове. Ситуація контрольована.

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