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Зеленський про використання західної зброї для ударів по Росії: не вважаю, що повинні бути якісь заборони

Україна веде війну за захист, а не для наступу на чужу територію.

Зеленський про використання західної зброї для ударів по Росії: не вважаю, що повинні бути якісь заборони
Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський не вважає, що Україні можна забороняти використовувати західну зброю проти ворожих об'єктів на території Росії, оскільки вона воює за свій захист, а не за напад. 

Це так само, як превентивні санкції, до яких українська влада закликала перед повномасштабним вторгненням Росії. Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

"Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це – захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження. І мало того, у них же там така сама сіра зона. У них там виселення людей тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин", – сказав президент.

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