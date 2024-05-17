Четверо будівельників були вбиті росіянами за час кампанії з фортифікування Харківщини

Вартість зруйнованої ворогом техніки на будівництвах перевищує 30 мільйонів гривень.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів "Українській правді", якою ціною зводилися фортифікаційні споруди в регіоні.

За словами чиновника, через постійні обстріли ворога 15 будівельників, залучених до створення захисних ліній, були поранені. Що гірше, чотирьох людей окупанти вбили.

Цивільні підприємства, що відповідали за фортифікації, зазнали також значних матеріальних втрат. Росіяни розтрощили та вивели з ладу техніку, загальна вартість якої перевищила 30 мільйонів гривень.