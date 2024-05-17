Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»
Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»
Система не витримала: перші віялові відключення
Система не витримала: перші віялові відключення
​За добу захисники знищили 1520 окупантів та майже 100 одиниць ворожої автотехніки
​За добу захисники знищили 1520 окупантів та майже 100 одиниць ворожої автотехніки
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
ГоловнаСуспільствоВійна

Четверо будівельників були вбиті росіянами за час кампанії з фортифікування Харківщини

Вартість зруйнованої ворогом техніки на будівництвах перевищує 30 мільйонів гривень.

Четверо будівельників були вбиті росіянами за час кампанії з фортифікування Харківщини
Фото: Telegram/Міноборони

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів "Українській правді", якою ціною зводилися фортифікаційні споруди в регіоні.

За словами чиновника, через постійні обстріли ворога 15 будівельників, залучених до створення захисних ліній, були поранені. Що гірше, чотирьох людей окупанти вбили.

Цивільні підприємства, що відповідали за фортифікації, зазнали також значних матеріальних втрат. Росіяни розтрощили та вивели з ладу техніку, загальна вартість якої перевищила 30 мільйонів гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies