У мешканця Херсонщини вилучили гранати та набої

Поліцейські Херсонської області вилучили гранати та набої у 56-річного жителя Бериславського району.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що чоловік зберігає вдома боєприпаси. Під час огляду будинку поліцейські виявили картонну коробку з двома корпусами гранат РГД-5, чотирма запалами до гранат та 90 набоями до автоматичної зброї всередині.

Чоловік повідомив, що боєприпаси він назбирав на позиціях російських військових, які під час окупації населеного пункту базувалися неподалік.

Все вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.