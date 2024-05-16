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У мешканця Херсонщини вилучили гранати та набої

Чоловік назбирав боєприпаси на позиціях російських військових.

У мешканця Херсонщини вилучили гранати та набої
У мешканця Херсонщини вилучили гранати та набої
Фото: Поліція Херсонщини

Поліцейські Херсонської області вилучили гранати та набої у 56-річного жителя Бериславського району.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що чоловік зберігає вдома боєприпаси. Під час огляду будинку поліцейські виявили картонну коробку з двома корпусами гранат РГД-5, чотирма запалами до гранат та 90 набоями до автоматичної зброї всередині.

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Чоловік повідомив, що боєприпаси він назбирав на позиціях російських військових, які під час окупації населеного пункту базувалися неподалік. 

Все вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру. 

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