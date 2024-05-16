Мер Очакова пообіцяв пояснити свої статки після повернення з відрядження

Міський голова Очакова у Миколаївській області Сергій Бичков, у якого НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення та ознаки декларування недостовірних відомостей, заявив, що дасть пояснення походженню своїх статків, коли повернеться з відрядження.
Про це повідомила пресслужба Очаківської міськради.
“Нещодавно, на сайті НАЗК, була оприлюднена стаття щодо "Незаконного збагачення та недостовірних відомостей..." стосовно моїх доходів і доходів моєї сім'ї. Це було зроблено спеціально в той момент, коли я знаходжуся у відрядженні і не можу особисто прокоментувати цю інформацію”, - йдеться у повідомленні.
Сергій Бичков запевнив, що після повернення надасть всім зацікавленим всю інформацію щодо своїх доходів, починаючи з 2016 року.
Де зараз перебуває мер і коли повернеться – наразі невідомо.
- НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на суму понад 12 млн гривень та ознаки декларування недостовірних відомостей на суму понад 3 млн гривень після перевірки декларацій міського голови Очакова Сергія Бичкова за 2021 та 2022 роки.
- За інформацією НАЗК, у 2022 році посадовець разом із дружиною придбав у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн гривень.
- Крім того, він отримав, нібито від матері, подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн гривень, що значно перевищує її законні доходи.
- Також під час повної перевірки декларацій встановлено, що дружина посадовця отримала на свій банківський рахунок понад 300 тис. грн від фізичної особи-підприємця, який неодноразово виконував роботи та надавав послуги для Очаківської міськради.