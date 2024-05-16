Мер Очакова пообіцяв пояснити свої статки після повернення з відрядження

Де перебуває і коли повернеться мер Очакова, невідомо.

Міський голова Очакова у Миколаївській області Сергій Бичков, у якого НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення та ознаки декларування недостовірних відомостей, заявив, що дасть пояснення походженню своїх статків, коли повернеться з відрядження.

Про це повідомила пресслужба Очаківської міськради.

“Нещодавно, на сайті НАЗК, була оприлюднена стаття щодо "Незаконного збагачення та недостовірних відомостей..." стосовно моїх доходів і доходів моєї сім'ї. Це було зроблено спеціально в той момент, коли я знаходжуся у відрядженні і не можу особисто прокоментувати цю інформацію”, - йдеться у повідомленні.

Сергій Бичков запевнив, що після повернення надасть всім зацікавленим всю інформацію щодо своїх доходів, починаючи з 2016 року.

Де зараз перебуває мер і коли повернеться – наразі невідомо.