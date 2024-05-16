Окупанти вчергове обстріляли Херсонщину. Загинув чоловік

Через атаку поранена ще одна людина, їй надають допомогу медики.

Сьогодні, 16 травня, близько 16:10 армія РФ обстріляла ще один населений пункт Херсонщини. Внаслідок вибухів загинув 45-річний чоловік. Ще одна людина 44-х років отримала поранення, їй надають допомогу медики.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.