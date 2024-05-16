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Окупанти вчергове обстріляли Херсонщину. Загинув чоловік

Через атаку поранена ще одна людина, їй надають допомогу медики.

Окупанти вчергове обстріляли Херсонщину. Загинув чоловік
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Сьогодні, 16 травня, близько 16:10 армія РФ обстріляла ще один населений пункт Херсонщини. Внаслідок вибухів загинув 45-річний чоловік. Ще одна людина 44-х років отримала поранення, їй надають допомогу медики.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", –  зазначили у прокуратурі. 

  • Через ранковий авіаудар окупантів по селу Високе Бериславського району загинув чоловік, ще четверо осіб постраждали.
  • У Херсонській області через російську агресію поранено 21 людину. Окупанти поцілили в освітні та медичний заклад, в тому числі - дитячий садок та адмінбудівлю.
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