Окупанти вчергове обстріляли Херсонщину. Загинув чоловік

Сьогодні, 16 травня, близько 16:10 армія РФ обстріляла ще один населений пункт Херсонщини. Внаслідок вибухів загинув 45-річний чоловік. Ще одна людина 44-х років отримала поранення, їй надають допомогу медики.
Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.
"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.
- Через ранковий авіаудар окупантів по селу Високе Бериславського району загинув чоловік, ще четверо осіб постраждали.
- У Херсонській області через російську агресію поранено 21 людину. Окупанти поцілили в освітні та медичний заклад, в тому числі - дитячий садок та адмінбудівлю.