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Данія оголосила про пакет допомоги Україні для посилення ППО і артилерії

На ППО передбачили майже половину коштів.

Данія оголосила про пакет допомоги Україні для посилення ППО і артилерії
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен

Уряд Данії повідомив про новий пакет військової допомоги Україні на 5,6 млрд данських крон (€750 млн).

Як ідеться на сайті данського Міністерства оборони, половина цієї суми стосується посилення української протиповітряної оборони. Крім того, частину коштів спрямують на безоплатну передачу винищувачів F-16.

Підтримка від Данії передбачає також технічне обслуговування артилерійських установок та кошти на додаткові артустановки, снаряди і протитанкові міни.

"Сьогодні ми поінформували Раду із питань зовнішньої політики про новий пакет допомоги для України. У пакеті, який є 18-м за рахунком, акцент зробили як на ППО, так і на артилерію, якої гостро потребує Україна. Крім того, ми також резервуємо додаткові кошти для прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, так само, як ми виділяємо додаткові кошти для майбутньої передачі F-16 Україні, яка запланована на це літо", – заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен зауважив, що "є сенс виробляти зброю там, де вона застосовується, і тими, хто її застосовує". 

"Йдеться також про майбутнє обороноздатності України. Україна має навички, але їй не вистачає фінансування. Сподіваємося, що більше країн зможуть надихнутися за цією моделлю", — додав глава МЗС Данії.

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