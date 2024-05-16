Єгипет відхилив ідею Ізраїлю відкрити у Рафаху пункт пропуску

Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю щодо координації між двома країнами повторного відкриття контрольно-пропускного пункту Рафах між єгипетським Синайським півостровом і сектором Газа та керування його майбутньою роботою.
Про це пише France24.
Зазначається, що план відкриття КПП представили офіційні особи ізраїльської служби безпеки "Шин Бет" під час візиту до Каїру в середу.
"Це відбулося на тлі зростання напруги між двома країнами після початку військової операції Ізраїлю минулого тижня в Рафаху, де знайшли притулок сотні тисяч палестинців, які залишили свої домівки в секторі Гази через війну", – йдеться у повідомленні.
Пункт пропуску в Рафаху був основним каналом для гуманітарної допомоги, що надходить до сектору Гази, та пунктом виходу для евакуйованих з цієї території, де гуманітарна криза поглибилася, а деяким людям загрожує голод.
- Південна Африка має намір просити Міжнародний суд ООН видати наказ про припинення наступу Ізраїлю на Рафах на півдні Смуги Гази. Також Єгипет приєднається до позову Південної Африки проти Ізраїлю щодо геноциду палестинців.
- 5 травня у Єгипті останній раунд переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом про припинення вогню у Газі завершився взаємними звинуваченнями сторін. ХАМАС повторив свої ключові вимоги, які Ізраїль знову відхилив.
- 7 травня Ізраїль заявив про взяття під контроль контрольно-пропускного пункту Рафах з боку Гази.
- 13 травня повідомляли про те, що ізраїльські танки просунулися далі в Джабалію на півночі Смуги Гази. Танки та війська ЦАХАЛу також перетнули ключову магістраль на околиці південного міста Рафах.
- Адміністрація Байдена, намагаючись запобігти наземній операції ізраїльської армії в Рафах, пропонує Ізраїлю конфіденційні розвіддані, які допоможуть визначити місцеперебування лідерів ХАМАСу і знайти приховані тунелі угруповання