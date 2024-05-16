Єгипет відхилив ідею Ізраїлю відкрити у Рафаху пункт пропуску

Пункт пропуску в Рафаху був основним каналом для гуманітарної допомоги до сектору Гази, та шляхом евакуації.

Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю щодо координації між двома країнами повторного відкриття контрольно-пропускного пункту Рафах між єгипетським Синайським півостровом і сектором Газа та керування його майбутньою роботою.

Про це пише France24.

Зазначається, що план відкриття КПП представили офіційні особи ізраїльської служби безпеки "Шин Бет" під час візиту до Каїру в середу.

"Це відбулося на тлі зростання напруги між двома країнами після початку військової операції Ізраїлю минулого тижня в Рафаху, де знайшли притулок сотні тисяч палестинців, які залишили свої домівки в секторі Гази через війну", – йдеться у повідомленні.

Пункт пропуску в Рафаху був основним каналом для гуманітарної допомоги, що надходить до сектору Гази, та пунктом виходу для евакуйованих з цієї території, де гуманітарна криза поглибилася, а деяким людям загрожує голод.