Попри вторгнення в Рафах, США готують для Ізраїлю пакет допомоги на 1 млрд доларів

США продовжуватимуть підтримку Ізраїлю зброєю, незважаючи на критичні заяви щодо проведення наземної операції в Рафаху.

The Guardian з посиланням на двох американських чиновників повідомляє про те, що Державний департамент передав на розгляд Конгресу новий пакет допомоги на суму 1 мільярд доларів.

Озброєння, що увійде до цього списку, включає танкові снаряди, мінометні заряди та броньовані тактичні машини.

Як пояснив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, обмеження щодо надання зброї від США стосуються перш за все бомб, які, на переконання президента Джо Байдена, "не варто використовувати у густонаселеній місцевості".