60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Кулеба зводив Блінкена на обід до ветеранської піцерії
Кулеба зводив Блінкена на обід до ветеранської піцерії
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
ГоловнаСвіт

Попри вторгнення в Рафах, США готують для Ізраїлю пакет допомоги на 1 млрд доларів

Держдепартамент передав його на розгляд Конгресу.

Попри вторгнення в Рафах, США готують для Ізраїлю пакет допомоги на 1 млрд доларів
Демонстрація на підтримку Ізраїлю в Нью-Йорку
Фото: EPA/UPG

США продовжуватимуть підтримку Ізраїлю зброєю, незважаючи на критичні заяви щодо проведення наземної операції в Рафаху. 

The Guardian з посиланням на двох американських чиновників повідомляє про те, що Державний департамент передав на розгляд Конгресу новий пакет допомоги на суму 1 мільярд доларів.

Озброєння, що увійде до цього списку, включає танкові снаряди, мінометні заряди та броньовані тактичні машини. 

Як пояснив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, обмеження щодо надання зброї від США стосуються перш за все бомб, які, на переконання президента Джо Байдена, "не варто використовувати у густонаселеній місцевості". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies