У Парижі вандали залишили "криваві долоні" на меморіалі жертвам Голокосту

Стіна Праведників Меморіалу Шоа у Парижі зазнала вандалізму: на ній з'явилися відбитки "кривавих долоней", нанесені червоною фарбою. Відповідні світлини оприлюднив у соцмережах голова Паризького Європейського центру Аріель Вейль.

Спробу понівечити споруду, на якій закарбовані імена 4 тисяч французів, що допомагали рятувати євреїв під час Другої світової війни, засудив президент Франції Емманюель Макрон. Він зазначив, що країна "залишиться непохитною перед обличчям огидного антисемітизму".

Із твердження про нетерпимість до проявів вандалізму та антисемітизму виступила й мер Парижа Анн Ідальго. Вона пообіцяла передати цю справу до прокуратури.

Подія сталася в день, коли Франція згадує про акцію "Зелена записка" - арешт нацистами 3700 євреїв, які потім були депортовані.