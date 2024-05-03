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У Швеції зросла кількість злочинів на ґрунті антисемітизму

Близько 20% скарг містять "певну форму посилання на напад ХАМАС" або насильство в Смузі Гази.

У Швеції зросла кількість злочинів на ґрунті антисемітизму
Антиізраїльська демонстрація у центрі Стокгольма, Швеція, 17 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Згідно зі звітом Шведської національної ради з питань запобігання злочинності (BRA), у країні зросла кількість злочинів на ґрунті антисемітизму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Зокрема, від моменту нападу терористів ХАМАС на Ізраїль до кінця 2023 року у Швеції зареєстрували 110 злочинів на ґрунті антисемітизму. Це в п'ять разів більше, ніж за той самий період 2022 року, коли їх зареєстрували 24.

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При цьому близько 20% скарг містять "певну форму посилання на напад ХАМАС" або насильство в Смузі Гази.

До цього переліку входять антисемітські плакати і заяви у зв'язку з демонстраціями, та погрози і образи на адресу осіб, яких через їхнє єврейське походження звинувачують у діях Ізраїлю в Газі.

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