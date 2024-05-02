Італія працює з ЄС над тим, аби фірми, які постраждали через російські контрсанкції, отримали компенсації

Як вихід із ситуацію пропонують надати потерпілим європейським компаніям доступ до знерухомлених російських активів у Європі.

Італійський уряд працює з Європейським Союзом над тим, аби фірми, які постраждали від російських контрсанкцій, отримали компенсацію, передає Reuters.

Як відомо, Росія передала активи кількох західних компаній у "тимчасове управління", пояснюючи такі кроки відплатою за дії інших країн проти російського бізнесу. Йдеться про російські дочірні підприємства італійської водонагрівальної компанії Ariston та німецького виробника побутової техніки BSH Hausgeraete у тимчасове управління АТ «Газпром побутові системи».

ЄС розкритикував Росію, заявивши, що її дії проти італійських та німецьких компаній наголошують на зневажливому ставлення Москви до міжнародного права.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні викликав із цього приводу посла Росії до Риму. Таяні заявив, що обговорив ситуацію із партнерами по ЄС.

"Ми також активно працюємо на європейському фронті, тому що питання санкцій може бути вирішене лише в європейському контексті", - сказав міністр під час онлайн-зустрічі із бізнес-асоціаціями та італійськими компаніями, які працюють у Росії.

Таяні додав, що триває пошук рішення, яке "дозволяє компенсувати збитки, завдані компаніям, які постраждали від російських санкцій»".

Міністр сказав, що ідея, яку вивчають на рівні ЄС, полягає в тому, щоб дозволити компаніям, активи яких були конфісковані Москвою, дати доступ до знерухомлених росактивів у Європі, що належать АТ "Газпром побутові системи" або іншим компаніям, підконтрольним РФ.