В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
Пакет США закриває найгостріші потреби — ППО та снаряди. Решта — у перспективі
Пакет США закриває найгостріші потреби — ППО та снаряди. Решта — у перспективі
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
У Франківську справа через цькування шестикласника місцевого ліцею перейшла до суду. Директорка цього не визнає
У Франківську справа через цькування шестикласника місцевого ліцею перейшла до суду. Директорка цього не визнає
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Голову Броварської РДА Майбоженка буде звільнено, - голова КОВА Кравченко
Голову Броварської РДА Майбоженка буде звільнено, - голова КОВА Кравченко
ГоловнаСвіт

МЗС Італії викликало посла Росії після передачі активів Ariston "Газпрому"

Росія нехтує міжнародним правом і правилами.

МЗС Італії викликало посла Росії після передачі активів Ariston "Газпрому"
Фото: EPA/UPG

МЗС Італії викликала посла Росії після того, як Москва оголосила, що передає дочірню компанію італійської компанії Ariston Thermo Group під "тимчасове управління" державного енергетичного гіганта "Газпром", пише Euroaсtiv.

"Уряд просить роз’яснень щодо націоналізації Ariston Thermo Group", — заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні в мережі X.

Він додав, що попросив високопоставленого посадовця МЗС Італії викликати посла Росії.

Раніше Таяні заявив, що розмовляв з топ-менеджерами Ariston, і Рим "стоїть поруч з бізнесом, готовий захищати його на всіх міжнародних ринках".

Речник ЄС засудив цей крок Москви, назвавши його ще одним доказом нехтування Росією міжнародним правом і правилами, та закликав скасувати його.

У п'ятницю, 26 квітня, в Росії заявили, що Москва передає контроль над 100% акцій російських компаній — "Арістон Термо Рус", що належить Ariston Holding NV, і "БСХ Побутова Техніка", що належить BSH Hausgerate GmbH дочірньому підприємству "Газпрому"  — "Газпром побутові системи".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies