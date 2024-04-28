МЗС Італії викликало посла Росії після передачі активів Ariston "Газпрому"

МЗС Італії викликала посла Росії після того, як Москва оголосила, що передає дочірню компанію італійської компанії Ariston Thermo Group під "тимчасове управління" державного енергетичного гіганта "Газпром", пише Euroaсtiv.

"Уряд просить роз’яснень щодо націоналізації Ariston Thermo Group", — заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні в мережі X.

Він додав, що попросив високопоставленого посадовця МЗС Італії викликати посла Росії.

Раніше Таяні заявив, що розмовляв з топ-менеджерами Ariston, і Рим "стоїть поруч з бізнесом, готовий захищати його на всіх міжнародних ринках".

Речник ЄС засудив цей крок Москви, назвавши його ще одним доказом нехтування Росією міжнародним правом і правилами, та закликав скасувати його.

У п'ятницю, 26 квітня, в Росії заявили, що Москва передає контроль над 100% акцій російських компаній — "Арістон Термо Рус", що належить Ariston Holding NV, і "БСХ Побутова Техніка", що належить BSH Hausgerate GmbH дочірньому підприємству "Газпрому" — "Газпром побутові системи".