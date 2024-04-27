Японія приєдналася до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Коаліція включає в себе країни G7 і загалом 36 країн.

Японія приєдналась до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Вдячні Японії за приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Таким чином коаліція включає в себе всі країни G7 і загалом 36 країн", — написав він.

Керівник Офісу Президента подякував країнам, які підтримують повернення вкраїнських дітей додому.