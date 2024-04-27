Японія приєдналася до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Японія приєдналась до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
"Вдячні Японії за приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Таким чином коаліція включає в себе всі країни G7 і загалом 36 країн", — написав він.
Керівник Офісу Президента подякував країнам, які підтримують повернення вкраїнських дітей додому.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог викрав понад 19,5 тисячі українських дітей. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо щодня повертати по одній українській дитині, яку вивезли у РФ, знадобиться 55 років.