Єменські хусити атакували ракетами нафтовий танкер у Червоному морі

Єменські хусити завдали ракетного удару по нафтовому танкеру Andromeda Star у Червоному морі, який прямував з Приморська (РФ) до Індії, пише Reuters.

Хусити заявили, що їхні ракети влучили у нафтовий танкер "Andromeda Star" у Червоному морі, адже вони продовжують атакувати комерційні судна в цьому районі на знак підтримки палестинців, які борються з Ізраїлем у війні в секторі Гази.

За повідомленням Центрального командування збройних сил США (CENTCOM), хусити випустили по танкеру три протикорабельні балістичні ракети.

Речник хуситів Ях'я Сареа сказав, що корабель курсував під панамським прапоромі належав Великій Британії, але згідно з даними Ambrey, судно нещодавно продали. Його власник зареєстрований на Сейшельських островах.

Цей танкер використовують у торгівлі з РФ. За даними Ambrey він прямував з Приморська (РФ) до Вадінару (Індія).

Ракетний удар по танкеру Andromeda Star стався після короткої паузи в кампанії хуситів, спрямованої проти кораблів, повʼязаних з Ізраїлем, США та Великою Британією.