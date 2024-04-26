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Естонія в координації з Данією передала Україні два патрульні катери

Вони призначені для захисту морських шляхів у Чорному морі.

Естонія в координації з Данією передала Україні два патрульні катери
патрульний катер
Фото: Міноборони Естонії

Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі.

Про це повідомило Міноборони Естонії у соцмережі Х.

"Естонія передала Україні два патрульні катери у координації з союзником Данією", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така це – "допомога Україні в забезпеченні життєво важливих морських маршрутів та захисту своїх вод від російської агресії".

Модель катерів у Міноборони не назвали, однак, судячи з прикріпленого фото це – сторожовий катер EML Roland. ВМС Естонії ще має подібний катер EML Risto. Обидва були взяті на озброєння у 2020 році. Їх побудувала компанія Baltic Workboats (BWB). Ці катери призначені для роботи в екстремальних погодних умовах і доволі маневрені. На озброєнні у них два великокаліберні кулемети калібру 12,7 мм та дистанційно керована бойова станція FN Sea deFNder (12,7 мм).

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