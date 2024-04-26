Ексміністр оборони Британії розкритикував Шольца за слабке лідерство в питанні війни: "Не та людина, не на тому місці"

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за "слабке лідерство" в питанні російської війни проти України. Про це він сказав у розмові з dpa, наведеній Die Zeit.

Воллес вважає, що Шольц своєю нерішучістю і ваганнями допомагає кремлівському очільнику Володимиру Путіну. І канцлер цього, схоже, не розуміє.

"Він не та людина, не на тому місці і в не той час", – сказав ексміністр про німецького політика.

Бен Воллес закликав поставити Україні німецькі ракети Taurus, про які Київ просить уже тривалий час, але щоразу стикається з відмовою Берліна. Шольцу доведеться вирішувати, чи хоче він перемоги України в війні, сказав британець, маючи на увазі повторну відмову від постачань ракет.

Воллес додав, що розуміє страх ескалації, але вважає його безпідставним. Шольц, як відомо, пояснює відмову від надання Taurus ризиком втягування НАТО в війну з Росією.

Ексміністр також негативно поставився до заморожування війни. Він нагадав, що Росія за вісім років після нападу на Крим наростила силу і тоді вже напала повномасштабно.