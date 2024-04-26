ЗМІ: TikTok радше відмовиться від ринку США, аніж буде проданий

Видання The Guardian з посиланням на власні джерела стверджує, що вже на початку наступного року користувачі у США можуть залишитися без доступу до соціальної мережі TikTok.

Китайська компанія ByteDance, якій належить надпопулярний додаток, не має наміру дотримуватися умов ультиматуму щодо продажу TikTok навіть попри загрозу втрати усього американського ринку.

Для корпорації соцмережа, навіть попри мільярдну клієнтську базу, генерує лише відносно невеликий прибуток. Натомість значно ціннішим є унікальний алгоритм, за яким працює сервіс коротких відео. Китайці радше втратять величезну кількість користувачів, ніж будуть змушені продати разом з додатком і свої цифрові секрети.

Закон, схвалений у вівторок у Сенаті та підписаний президентом Джо Байденом, дає ByteDance час для продажу TikTok до 19 січня 2025 року - за один день до того, як у господаря Білого дому закінчиться термін повноважень.