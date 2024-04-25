Росія висилає двох працівників латвійського посольства в Москві

МЗС Росії викликало тимчасову повірену у справах Латвії Даце Рутку. Російське “дипломатичне відомство” повідомило їй про вислання двох працівників латвійського посольства в Москві.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МЗС РФ.
Латвійській дипломатці був висловлений “рішучий протест” у зв'язку з оголошенням persona non grata двох працівників посольства Росії в Ризі.
Таким чином, двох дипломатичних співробітників посольства Латвії вислали “виходячи з принципу взаємності”.
Також МЗС РФ окремо пригрозило “іншими болючими для Риги кроками” у випадку, якщо латвійська сторона “продовжить ворожі дії щодо російських дипломатів”.
- Сейм Латвії схвалив кандидатуру дипломатки Байби Браже на посаду міністра закордонних справ.
- 27 березня до Міністерства закордонних справ Латвії був викликаний тимчасовий повірений Російської Федерації Олег Зіковс. Йому повідомили про висилку російського дипломата.