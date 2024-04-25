"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном
"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
«Іноземці скрізь»: місце України на 60-й Венеційській бієнале
«Іноземці скрізь»: місце України на 60-й Венеційській бієнале
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
Чому Україна не Ізраїль
Чому Україна не Ізраїль
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
ГоловнаСвіт

Литва спростувала звинувачення Білорусі в начебто атаці безпілотника на Мінськ і його околиці

У ЗС Литви назвали закиди Мінська дезінформацією. 

Литва спростувала звинувачення Білорусі в начебто атаці безпілотника на Мінськ і його околиці
Прапор Литви
Фото: marijampole.lt

Збройні сили Литви спростували звинувачення Білорусі про те, що з території Литви на Мінськ начебто було здійснено атаку за допомогою безпілотника, передає LRT.

Білоруська сторона оприлюднила заяву про "запобігання" ударам бойових дронів на Мінськ і поширила інформацію про те, що "радикали" у Литві та Польщі нібито виробляють дрони для атак на критично важливі об'єкти Білорусі.

Представник Департаменту стратегічних комунікацій Збройних сил Литви Гінтаутас Чюніс спростував ці звинувачення.

"Я можу на 100 відсотків стверджувати, що це є дезінформація. Це неправда, що Литва завдасть удару безпілотником по Білорусі, іншого слова я не можу підібрати", - сказав Чюніс.

Він зазначив, що подібні заяви з боку Мінська "викликають у мене лише усмішку".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies