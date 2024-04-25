Литва спростувала звинувачення Білорусі в начебто атаці безпілотника на Мінськ і його околиці

Збройні сили Литви спростували звинувачення Білорусі про те, що з території Литви на Мінськ начебто було здійснено атаку за допомогою безпілотника, передає LRT.

Білоруська сторона оприлюднила заяву про "запобігання" ударам бойових дронів на Мінськ і поширила інформацію про те, що "радикали" у Литві та Польщі нібито виробляють дрони для атак на критично важливі об'єкти Білорусі.

Представник Департаменту стратегічних комунікацій Збройних сил Литви Гінтаутас Чюніс спростував ці звинувачення.

"Я можу на 100 відсотків стверджувати, що це є дезінформація. Це неправда, що Литва завдасть удару безпілотником по Білорусі, іншого слова я не можу підібрати", - сказав Чюніс.

Він зазначив, що подібні заяви з боку Мінська "викликають у мене лише усмішку".