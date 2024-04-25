Німеччина планує вирішити проблему безпритульності в країні до 2030 року

За різними оцінками, у Німеччині не мають житла сотні тисяч людей, водночас десятки тисяч з них живуть на вулиці.

Ілюстративне фото: різдвяна вантажівка з їжею для нужденних у Берліні, грудень 2022

Уряд Німеччини поставив за мету подолати безпритульність у країні до 2030 року. У середу, 24 квітня, федеральний кабінет міністрів ухвалив план вирішення цієї проблеми і намітив кілька напрямків необхідних дій, повідомляє DW.

Головною метою є отримання найближчими роками відповідного житла всіма жителями Німеччини, які опинилися без даху над головою.

Серед іншого, заплановано профілактичні заходи та створення по всій країні "системи допомоги та підтримки". У надзвичайних ситуаціях влада повинна надавати житло.

Крім того, планується вирішити питання з наданням медичної допомоги людям, які не мають медичного страхування, забезпечити їм доступ до цифрових технологій та боротися з дискримінацією бездомних за допомогою просвітницької роботи.

Для реалізації цих завдань уряд ФРН започаткує національний форум проти бездомності.

Зазначається, що фактичну кількість безпритульних, які не мають житла в Німеччині, визначити складно. За оцінкою федеральної робочої групи допомоги бездомним, на кінець червня 2022 не мали власного чи орендованого житла близько 447 тисяч осіб. Відомо, що десятки тисяч із них живуть на вулиці.

Тим часом міністерство будівництва ФРН із посиланням на дані Федерального статистичного відомства вказує, що кількість розміщених у притулках та інших установах безпритульних наприкінці січня 2022 року становила близько 178,1 тисяч осіб. На кінець січня 2023-го цей показник становив 372 тисячі.

Зростання цього показника пов’язують з удосконаленням обліку, а також із біженцями з України. Водночас, як зазначають у робочій групі допомоги бездомним, ця статистика не дає повної картини, оскільки враховує не людей, які вимушено живуть у знайомих чи на вулиці.

Згідно з даними Євростату станом на 31 січня цього року, 4,3 мільйона громадян, що залишили Україну, мають статус тимчасового захисту в ЄС. Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина, Польща і Чехія.