Зеленський в роковини Чорнобильської трагедії закликав світу тиснути на Росію задля звільнення ЗАЕС

Лише повернення станції під український контроль і захист всім атомних об'єктів від російських ударів гарантуватимуть відсутність нової радіаційної катастрофи, вважає президент.

Президент Володимир Зеленський в роковини Чорнобильської катастрофи закликав світ тиснути на Росію, аби вона повернула під український контроль Запорізьку атомну електростанцію.

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, фактично перебуває в заручниках у російських терористів. Лише її звільнення та захист усіх українських атомних об'єктів від російських ударів гарантуватиме відсутність радіаційних катастроф, якими загрожує кожен день перебування окупантів на станції.

"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози. Десятки тисяч людей ціною свого здоров’я та життя зупинили розростання Чорнобильської катастрофи та ліквідовували її страшні наслідки в 1986 році й роки потому. 35 днів Чорнобильська атомна станція була в окупації. Російські солдати розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували її для розгортання подальших воєнних дій", – нагадав президент.