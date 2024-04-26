Ердоган зустрінеться з Байденом у Вашингтоні на початку травня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі 9 травня.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

“Майбутній візит Ердогана до Вашингтона відбувається на тлі війни у Газі Ізраїлю та ХАМАСу, а також після нападів Ірану та Ізраїлю на територію один одного, що спричинило побоювання ширшого близькосхідного конфлікту”, ‒ зазначає видання.

Обидва лідери також зустрічаються в делікатний період їхньої політичної кар’єри. На виборах у листопаді Байдену загрожує реванш зі своїм суперником 2020 року, колишнім президентом Дональдом Трампом. Опитування Bloomberg цього тижня показало, що Байден випереджає республіканця лише в одному із семи штатів, які, найімовірніше, визначать результат.

Наприкінці минулого місяця Ердоган, який очолював Туреччину з 2003 року, зазнав нищівної поразки на муніципальних виборах.

На початку цього року Туреччина вирішила суперечку зі США, яка затримувала продаж країні військових літаків F-16. Анкара погодилася підтримати членство Швеції в НАТО, а Греція придбала винищувачі у США. Байден зробив схвалення Туреччиною вступу Стокгольма у військовий блок необхідною умовою для продажу винищувачів.