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Ердоган у травні прийматиме у Туреччині прем'єра Греції

Зустріч має відбутись у Анкарі.

Ердоган у травні прийматиме у Туреччині прем'єра Греції
Кіріакос Міцотакіс
Фото: ЕРА/UPG

На 13 травня запланована зустріч у Анкарі голови уряду Греції Кіріакоса Міцотакіса та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє Kathimerini.

Міцотакіс підкреслив, що Греція "здійснює свої суверенні права в Егейському морі на основі міжнародного права і морського права", прокоментувавши таким чином критику Туреччини стосовно створення грецьких морських заповідних зон.

Він додав, що Греція продовжить створення таких парків.

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"Я не думаю, що поліпшення грецько-турецьких відносин, яке є незаперечним і вимірюваним, призводить до робочої гіпотези про те, що позиції Туреччини щодо виключних економічних зон змінилися і залишаються глибоко проблематичними для нашої країни, але це не заважає нам будувати позитивний порядок денний", – наголосив прем'єр Греції.

Міцотакіс зазначив, що на розвиток відносин Європи та Туреччини впливає розвиток кіпрського питання, і ці відносини наразі задовільні як для Греції, так і для Кіпру.

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