Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі

Агентство стверджує, що упродовж двох місяців велися перемовини між Україною, Росією і Туреччиною.

Наприкінці березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган мав оголосити про досягнення домовленості між Україною та Росією щодо безпеки судноплавства у Чорному морі. Проте "в останню хвилину" Київ вийшов із переговорного процесу. Про це з посиланням на власні джерела повідомило агентство Reuters.

За версією чотирьох осіб, яким нібито відомі деталі угоди, Туреччина виступала посередником у переговорах, які тривали два місяці. У березні сторони погодили текст документа, який Ердоган планував оприлюднити перед місцевими виборами. Україна не хотіла нічого підписувати з РФ, тому делегувала повноваження Анкарі. Угода передбачала "безпеку та вільний прохід для торговельних суден у Чорному морі". Сторони зобов'язувалися не атакувати кораблі, які мали порожні трюми або перевозили виключно невійськові вантажі.

Але в останню мить Київ вирішив відмовитися від будь-яких домовленостей. Джерела Reuters не знають, що спонукало Україну ухвалити таке рішення. Зрештою жодного оголошення з боку турецького президента не відбулося.