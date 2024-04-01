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Росіяни обстрілюють острів Зміїний, щоб зірвати роботу морського коридору, — Сили оборони

Терор о. Зміїний свідчить про неспроможність російської армії взяти контроль над північно-західною частиною Чорного моря.

Росіяни обстрілюють острів Зміїний, щоб зірвати роботу морського коридору, — Сили оборони

Через втрату контролю над північно-західною частиною Чорного моря, російська армія час від часу намагаються демонструвати своє панування в повітрі й атакує ракетами острів Зміїний.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи спроби російських окупантів завдавати ударів по о.Зміїний, пише "Укрінформ".

"Що стосується острова Зміїний, тут зрозуміло, що в умовах, коли ворог не може контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, вони намагаються тиснути авіацією. Вони намагаються час від часу демонструвати своє панування хоча б в повітрі. І були випадки, коли літаками тактичної авіації вони проводили там і розвідку, і намагання спрямувати туди керовані авіаційні ракети, які не мали успіху, як правило втрачали бойову спроможність ще над акваторією моря", — каже Гуменюк.

Як підкреслила речниця, постійні намагання тероризувати регіон свідчать про спроби зірвати функціонування навігаційного коридору. Адже саме вздовж острова Зміїний проходять рекомендовані морські шляхи.

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