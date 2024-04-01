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Пропагандистці РФ Симоньян, яка закликала вбивати українських дітей, оголосили про підозру

Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.

Пропагандистці РФ Симоньян, яка закликала вбивати українських дітей, оголосили про підозру
Симоньян оголосили про підозру
Фото: СБУ

Російській пропагандистці Маргариті Симоньян, яка закликала до геноциду українців, зокрема, до вбивства українських дітей, оголосили про підозру.

Служба безпеки України задокументувала нові злочини росіянки.

"Фігурантка очолює міжнародний рупор кремля – телеканал «RT» і входить до медійного пулу путіна. За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини російських окупантів", – зазначили у спецслужбі. 

Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 442 (геноцид);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

У  березні 2023 року Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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