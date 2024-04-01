Пропагандистці РФ Симоньян, яка закликала вбивати українських дітей, оголосили про підозру

Російській пропагандистці Маргариті Симоньян, яка закликала до геноциду українців, зокрема, до вбивства українських дітей, оголосили про підозру.
Служба безпеки України задокументувала нові злочини росіянки.
"Фігурантка очолює міжнародний рупор кремля – телеканал «RT» і входить до медійного пулу путіна. За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини російських окупантів", – зазначили у спецслужбі.
Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 442 (геноцид);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 436 (пропаганда війни);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.
У березні 2023 року Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.