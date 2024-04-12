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Окупанти примушують українських дітей робити обереги для військових

Подається це як "добровільна ініціатива", хоча відмовитись від виконання роботи неможливо.

Окупанти примушують українських дітей робити обереги для військових
російський військовий
Фото: sprotyv.mod.gov.ua

На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують українських дітей у захоплених школах робити обереги для солдатів, які воюють проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Діти роблять обереги на уроках праці під наглядом вчителів. Подається це як "добровільна ініціатива" дітей, хоча відмовитись від виконання роботи неможливо. Потім ці "обереги" передають окупантам.

Раніше росіяни примушували українських дітей писати листи ворожим солдатам -  під диктування завезених з Росії вчителів.

Центр нацспротиву закликає повідомляти про вчителів, які саме вчиняють дії направлені на "промивання мізків" українським дітям та підігріванні російській пропаганді.

Окупанти також  масово вивозять українських дітей з тимчасово окупованих територій в Росію.

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