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СБУ проводить обшуки у протоієрея УПЦ (МП) Данилевича, – ЗМІ

Данилевич був у складі делегації, яка в 2017 році разом із Новинським умовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати Томос ПЦУ.

СБУ проводить обшуки у протоієрея УПЦ (МП) Данилевича, – ЗМІ
протоієрей УПЦ (МП) Микола Данилевич
Фото: УПЦ

Служба безпеки України у п'ятницю, 12 квітня, проводить обшуки в заступника глави синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (МП) протоієрея Миколи Данилевича, повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Він (Данилевич, – ред.) відомий тим, що був у складі делегації, яка в 2017 році разом із Новинським умовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати Томос ПЦУ. Данилевич також відзначився підтримкою "русского мира" і виправданням агресії РФ", – зазначило джерело.

Зазначимо, томос про автокефалію Православної церкви України є церковним канонічним документом, який був виданий у січні 2019 року Вселенським патріархом Варфоломієм I та Священним Синодом Константинопольської православної церкви для Київської митрополії.

Цей томос надає Київській митрополії автокефальний статус і робить її 15-ю канонічною автокефальною церквою.

Зараз ПЦУ стала повноправною і самоврядною адміністративною частиною єдиної Вселенської православної церкви без посередництва інших помісних церков.

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