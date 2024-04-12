Головне за ніч та ранок п'ятниці, 12 квітня: бої на Бахмутському напрямку, наслідки ударів по Миколаєву та Одещині

Нічна повітряна атака, 78 бойових зіткнень, понад 50 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Цієї ночі росіяни продовжили повітряні атаки на Україну. Вони вдарили 17 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з території Криму та керованою авіаракетою Х-59 з Донецької області.

Захисники змогли збили 16 безпілотників, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", – повідомив він.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 78 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 29 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 840 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 451 730 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Кількість загиблих через ракетний удар росіян по Миколаєву 11 квітня зросла до п’яти, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"На жаль, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення", – написав він у Telegram.

Учора вдень росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Сили оборони півдня повідомляли, що загинули четверо цивільних, п'ятеро постраждали. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів.

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки росіян по Одещині 10 квітня збільшилася до шести.

У лікарні помер 56-річний чоловік, який дістав важкі поранення.

Відновлення знищеної окупантами Трипільської теплової електростанції є цілком можливим, але може стати "марною справою", заявив голова правління компанії "Центренерго" Андрій Гота.

За його словами, будь-який енергетичний об'єкт підлягає відбудові, і колектив Трипільської ТЕС налаштований і вмотивований на відновлення. До того ж, міжнародні партнери вже зголосилися надати потрібне обладнання: трансформатори, турбіни тощо.

Проте, як зазначає пан Гота, без достатньої кількості засобів протиповітряної оборони увесь цей процес може виявитися марним. Під час нічної атаки частину ракет, які летіли в бік станції, вдалося збити, але не всі, через що і відбулося руйнування. Відбудована станція безумовно стане для ворога ціллю, тож потрібен додатковий захист.

Як повідомлялося, наслідки від знищення Трипільської ТЕС відчує вся країна. Росія атакувала станцію ракетами Х-69, які можуть становити більшу загрозу навіть за "Кинджали".

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