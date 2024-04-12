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Сили оборони ліквідували ще 840 окупантів, 18 крилатих ракет та 57 ворожих дронів

Загалом Росія вже втратила в Україні 451 730 військових.

Сили оборони ліквідували ще 840 окупантів, 18 крилатих ракет та 57 ворожих дронів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 840 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 451 730 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 451730 (+840) осіб
  • танків – 7146 (+9)
  • бойових броньованих машин – 13698 (+19)
  • артилерійських систем – 11486 (+34)
  • РСЗВ – 1042 (+2)
  • засоби ППО – 755 (+1) 
  • літаків – 347 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0) 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57)
  • крилаті ракети – 2087 (+18)
  • кораблі/катери – 26 (+0) 
  • підводні човни – 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15339 (+41) 
  • спеціальна техніка – 1888 (+6).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одній станції РЕБ та двох районах зосередження особового складу ворога.

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