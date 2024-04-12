Сили оборони ліквідували ще 840 окупантів, 18 крилатих ракет та 57 ворожих дронів

Загалом Росія вже втратила в Україні 451 730 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 840 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 451 730 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 451730 (+840) осіб

танків – 7146 (+9)

бойових броньованих машин – 13698 (+19)

артилерійських систем – 11486 (+34)

РСЗВ – 1042 (+2)

засоби ППО – 755 (+1)

літаків – 347 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57)

крилаті ракети – 2087 (+18)

кораблі/катери – 26 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 15339 (+41)

спеціальна техніка – 1888 (+6).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одній станції РЕБ та двох районах зосередження особового складу ворога.