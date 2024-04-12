Сили оборони ліквідували ще 840 окупантів, 18 крилатих ракет та 57 ворожих дронів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 840 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 451 730 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 451730 (+840) осіб
- танків – 7146 (+9)
- бойових броньованих машин – 13698 (+19)
- артилерійських систем – 11486 (+34)
- РСЗВ – 1042 (+2)
- засоби ППО – 755 (+1)
- літаків – 347 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57)
- крилаті ракети – 2087 (+18)
- кораблі/катери – 26 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15339 (+41)
- спеціальна техніка – 1888 (+6).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одній станції РЕБ та двох районах зосередження особового складу ворога.