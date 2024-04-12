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Прем'єр Франції закликав до "безпекової незалежності" Європи

Габріель Атталь хоче, щоб результати виборів у США не впливали на здатність Європи опиратися російській загрозі.

Прем'єр Франції закликав до "безпекової незалежності" Європи
Габріель Атталь
Фото: EPA/UPG

Очільник французького уряду Габріель Атталь закликав держави Європи покладатися на себе в питанні безпеки, щоб не залежати від політичної ситуації у Сполучених Штатах.

В інтерв'ю CBС прем'єр-міністр заявив, що "нам потрібен ще один рятувальник, окрім НАТО". Атталь прагне посилити безпекову політику всередині Європейського Союзу: "Ми повинні мати оборонний бюджет Європи, ми повинні мати суверенітет в цьому питанні".

Головна мета, на думку прем'єра, полягає в тому, щоб "наша безпека, наші цінності, наша здатність підтримувати Україну не залежали від виборів за океаном". Атталь наголосив, що він не прагне втручатися у волевиявлення американців, проте "Європі потрібно триматися".

"Те, що ми бачимо в Україні, говорить про одне: потрібно бути готовими до будь-якої ситуації і розвитку подій", - підкреслив французький політик. 

   

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