Габріель Атталь хоче, щоб результати виборів у США не впливали на здатність Європи опиратися російській загрозі.

Очільник французького уряду Габріель Атталь закликав держави Європи покладатися на себе в питанні безпеки, щоб не залежати від політичної ситуації у Сполучених Штатах.

В інтерв'ю CBС прем'єр-міністр заявив, що "нам потрібен ще один рятувальник, окрім НАТО". Атталь прагне посилити безпекову політику всередині Європейського Союзу: "Ми повинні мати оборонний бюджет Європи, ми повинні мати суверенітет в цьому питанні".

Головна мета, на думку прем'єра, полягає в тому, щоб "наша безпека, наші цінності, наша здатність підтримувати Україну не залежали від виборів за океаном". Атталь наголосив, що він не прагне втручатися у волевиявлення американців, проте "Європі потрібно триматися".

"Те, що ми бачимо в Україні, говорить про одне: потрібно бути готовими до будь-якої ситуації і розвитку подій", - підкреслив французький політик.