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Новим прем’єр-міністром Франції став Габріель Атталь

До цього він займав посаду міністра освіти.

Новим прем’єр-міністром Франції став Габріель Атталь
Новий прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон призначив 34-річного Габріеля Атталя прем’єр-міністром Франції, щоб надати свіжого імпульсу своїй адміністрації всього за кілька місяців до виборів до Європейського парламенту, пише Bloomberg. 

Габріель Атталь, нині міністр освіти, став першим гомосексуалістом, главою уряду у Франції, і наймолодшим, хто обіймав цю посаду в сучасній історії.

Видання зазначає, що Атталь є висхідною зіркою французької політики, він бере на себе цю роль після важкого року для Макрона, яий ознаменувався суперечливими битвами за пенсії та імміграцію, які перевірили здатність президента просувати реформи. У той же час ультраправе «Національне об’єднання» зазнало різкого зростання підтримки.

Незважаючи на те, що Макрону залишилося більше трьох років до кінця його мандату, він уже дивиться на свою спадщину і стурбований, чи його наступником може стати націоналістка Марін Ле Пен, яку він переміг у двох попередніх президентських турах. Європейські вибори, які відбудуться в червні, є тестом для зростання популярності “Національного об’єднання”. Поки що прогноз для Макрона похмурий, оскільки партія Ле Пен легко випереджає його в опитуваннях.

“Макрону дуже потрібен новий старт, – сказала Мелоді Мок-Грюе, паризький експерт із парламентських питань. – З огляду на загальну втому щодо Макрона на цьому етапі, навіть не факт, що зміни прем’єр-міністра буде достатньо, щоб його зірка знову засяяла”.

Популярність Атталя серед французів різко зросла після того, як він почав займатися сферою освіти в липні. Зокрема, він заборонив у школах традиційні арабські жіночі сукні, відомі як абая.

Коли він був членом Соціалістичної партії, він приєднався до руху Макрона En Marche перед президентськими виборами 2017 року, і з тих пір вони підтримували тісні стосунки.

Здобувши освіту в престижному паризькому університеті Sciences Po, він є одним із небагатьох міністрів, які залишилися в кабінеті після переобрання Макрона в 2022 році, а також був речником уряду та заступником міністра з питань бюджету.

У понеділок, 8 січня, прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн пішла у відставку. Елізабет Борн обіймала керівні посади в уряді ще з 2017 року. У 2022 році вона стала прем'єркою Франції. Вона стала другою жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра Франції.

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