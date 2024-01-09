Парламент Південної Кореї ухвалив закон про заборону вживання собачого м’яса

Власники пов’язаних із вживанням собачого м’яса бізнесів матимуть три роки пільгового періоду, щоб закрити або змінити вид підприємницької діяльності. Закон ще має підписати президент.

У вівторок, 9 січня, парламент Південної Кореї прийняв законопроєкт про заборону розведення та забою собак для споживання, поклавши край традиційній, але суперечливій практиці вживання собачого м’яса після багатьох років загальнонаціональних дебатів, повідомляє CNN.

Законопроєкт отримав рідкісну підтримку обох партій у розділеному політичному ландшафті Південної Кореї, підкреслюючи, як змінилося ставлення до споживання собак за останні кілька десятиліть під час швидкої індустріалізації країни.

Закон забороняє розповсюдження та продаж харчових продуктів, виготовлених або оброблених із собачими інгредієнтами.

Однак покупці, які споживають собаче м’ясо або пов’язані з ним продукти, не підлягатимуть покаранню – це означає, що закон буде в основному націлений на тих, хто працює в цій галузі, наприклад на собаководів або продавців.

Відповідно до законопроекту, будь-хто, хто заб'є собаку для їжі, може бути покараний до трьох років в'язниці або оштрафований на 30 мільйонів корейських вон (близько 23 000 доларів). Той, хто розводить собак для їжі або хто свідомо купує, перевозить, зберігає чи продає харчі, виготовлені із собак, також підлягає штрафу чи тюремному строку.

Власники ферм, ресторанів собачого м’яса та інші працівники, які займаються торгівлею собаками, матимуть три роки пільгового періоду, щоб закрити або змінити свій бізнес. Органи місцевого самоврядування будуть зобов’язані підтримувати таких власників бізнесу у “стабільному” переході на інший бізнес.

Зараз закон направлено президенту для остаточного затвердження.

Як і деякі частини В’єтнаму та південного Китаю, Південна Корея має історію споживання м’яса собак. У Південній Кореї він традиційно розглядався як їжа, яка може допомогти людям перемогти спеку влітку, а також був дешевим і легкодоступним джерелом білка в той час, коли рівень бідності був набагато вищим.

За даними Міністерства сільського господарства, продовольства та сільських справ, у Південній Кореї існує близько 1100 собачих ферм, які працюють для харчових цілей, і близько півмільйона собак вирощуються на цих фермах.

Згідно з офіційною статистикою, з 2005 по 2014 рік кількість ресторанів, де подають собак у столиці Сеулі, скоротилася на 40% через зниження попиту.