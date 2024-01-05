КНДР випустила артснаряди поблизу південнокорейського прикордонного острова

Північна Корея випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу південнокорейського прикордонного острова, пише Bloomberg.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що снаряди були випущені в п’ятницю на північ від острова Йонпьон.

Мешканцям острова наказали евакуюватися до притулків.

“Унаслідок ні нашому народу, ні збройним силам не було завдано жодної шкоди, а точка, де снаряди впали у воду, − це північна обмежувальна лінія”, − заявили військові.

Кордон був проведений в односторонньому порядку силами під керівництвом США після Корейської війни. Води навколо цього району стали місцем зіткнень, включно з інцидентом 2010 року, коли Південна Корея заявила, що КНДР торпедував один зі своїх військових кораблів на південь від лінії, внаслідок чого загинуло 46 моряків.

У листопаді 2010-го острів із населенням близько 2000 осіб, включно зі сотнями військовослужбовців, зазнав першого нападу на південнокорейську землю після закінчення Корейської війни. Тоді Північна Корея обстрілювала цілі понад годину, внаслідок чого загинули два мирні жителі та два морські піхотинці. Шквал пошкодив майже 300 будівель та підпалив лісові масиви.