КНДР випустила артснаряди поблизу південнокорейського прикордонного острова

Північна Корея випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу південнокорейського прикордонного острова, пише Bloomberg.
Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що снаряди були випущені в п’ятницю на північ від острова Йонпьон.
Мешканцям острова наказали евакуюватися до притулків.
“Унаслідок ні нашому народу, ні збройним силам не було завдано жодної шкоди, а точка, де снаряди впали у воду, − це північна обмежувальна лінія”, − заявили військові.
Кордон був проведений в односторонньому порядку силами під керівництвом США після Корейської війни. Води навколо цього району стали місцем зіткнень, включно з інцидентом 2010 року, коли Південна Корея заявила, що КНДР торпедував один зі своїх військових кораблів на південь від лінії, внаслідок чого загинуло 46 моряків.
У листопаді 2010-го острів із населенням близько 2000 осіб, включно зі сотнями військовослужбовців, зазнав першого нападу на південнокорейську землю після закінчення Корейської війни. Тоді Північна Корея обстрілювала цілі понад годину, внаслідок чого загинули два мирні жителі та два морські піхотинці. Шквал пошкодив майже 300 будівель та підпалив лісові масиви.
- Північна Корея змінює підхід до відносин з Південною Кореєю, якого дотримувалася десятиліттями. Це фактично означає, що Пхеньян буде ставитися до Сеула як до “окремої ворожої держави”.
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни. Глава КНДР мотивує таке рішенння потребою протистояти, як він назвав, "безпрецедентним конфронтаційним крокам США". За словами Кіма, Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними" країнами. Зокрема, Північна Корея поглиблює зв’язки з Росією.
- Торік у листопаді Південна Корея через запуск КНДР супутника-шпигуна розірвала п'ятирічну угоду, спрямовану на зниження військової напруженості між країнами. Сеул відновив наглядові польоти вздовж спільного кордону.
- Пхеньян відповів тим ж і направив військових для охорони постів біля кордону з Південною Кореєю.
- У грудні Білий дім оприлюднив заяву про те, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або союзників “призведе до кінця режиму Кіма”.
- Вже після цього під час ключового засідання правлячої Робітничої партії лідер КНДР пообіцяв запустити три додаткові військові супутники-шпигуни та розвивати ядерний потенціал.
- Вже у січні 2024-го Кім Чен Ин повідомив військовому командуванню країни, що необхідно мобілізувати найпотужніші засоби для знищення Сполучених Штатів і Південної Кореї, якщо вони виберуть військову конфронтацію.