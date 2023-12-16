Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або союзників “призведе до кінця режиму Кіма”, – Білий дім

“Будь-яка ядерна атака КНДР проти Південної Кореї зустріне швидку, приголомшливу і рішучу відповідь”.

У Вашингтоні 15 грудня відбулося друге засідання ядерної консультативної групи між США та Республікою Корея (РК), повідомляє пресслужба Білого дому.

Сполучені Штати підтвердили своє непохитне зобов’язання забезпечити розширений захист Південної Кореї, підкріплене повним спектром можливостей США, включаючи ядерну зброю.

“Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів або їхніх союзників є неприйнятною та призведе до кінця режиму Кіма… Будь-яка ядерна атака КНДР проти РК зустріне швидку, приголомшливу і рішучу відповідь”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони високо оцінили проведення Розширеного навчального курсу з ядерного стримування в листопаді цього року, а також суттєву міжвідомчу співпрацю.

Нещодавно видання Bloomberg з посиланням на представника служби безпеки Південної Кореї Кім Те Хьо повідомило, що Північна Корея планує провести у грудні запуск міжконтинентальної балістичної ракети.