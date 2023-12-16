Україна, ймовірно, збирає ресурси для нових операцій у 2024 році, – Welt

Контрнаступ, який планує Україна на 2024 рік, попри зменшення допомоги від США та Заходу, буде очевидно таким, яким його планував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це пише німецьке видання Welt з посиланням на експерта у галузі безпеки та політичного консультанта Ніко Ланге.

Після провалу українського контрнаступу в суспільстві поширився песимізм. Новини про нестачу боєприпасів в українських Збройних силах, нестачу солдатів, вузькі місця в поставках систем озброєння із Заходу і зниження морального духу українців підживлюють погані настрої.

За інформаціює Die Welt, багато броньованої техніки, обіцяної західними парнерами Україні, ще не була використана. Частина техніки взагалі не доїхала до України, а саме танки Leopard 1. Німеччина та союзники обіцяли надати 200 танків старішої версії, з яких, за даними Welt, Україна отримала лише 30 одиниць. Це допомагає спланувати майбутні наступальні дії.

Welt зазначає, що Залужний погодився на літній контрнаступ лише з політичних міркувань. За даними видання, головнокомандувач не бачив шансів на успіх без достатньої кількості авіаційної підтримки. Тому наступ з використанням техніки він замінив на штурми малими піхотними групами.

Експерт з безпеки та політичний радник Ніко Ланге вважає, що Україна робить ставку на виснаження ворога, адже, за словами експерта, українські військові більше не намагаються утримувати позиції, як у Бахмуті. Натомість "вони хочуть уповільнити російські війська і дати їм стікати кров’ю".

Так, на півдні українські військово-морські підрозділи утримують і розширюють плацдарм поблизу Херсона на окупованому Росією березі Дніпра. Звідси лише 60 кілометрів до Кримського півострова, окупованого Росією. Це слабке місце для російської армії відтоді, як Україна змусила Чорноморський флот вивести звідти свої війська і знищила важливі системи протиповітряної оборони та інші російські військові об'єкти.

"Україна все ще має великі плани. Про це свідчить список бажаного озброєння, яке Україна надіслала до США. Це бойові вертольоти Black Hawk і Apache, винищувачі F-16 і F-18, ракетні системи дальнього радіуса дії, танки Abrams, низка безпілотників і боєприпасів. Але "люди насправді говорять про винищувачі F-18", – каже Ланге.

Як зазначає видання, одним з напрямків наступу міг стати плацдарм у Херсонській області.

"Україна, ймовірно, збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року. Однією з відправних точок може стати плацдарм у Херсоні. Маючи необхідні винищувачі, бойові вертольоти й безпілотники, Україна могла б забезпечити достатню підтримку для просування своїх військ, тим більше, що в цьому регіоні майже немає російських укріплень. Це був би саме той контрнаступ, який, ймовірно, мав на увазі Залужний з самого початку", – додає Ланге.