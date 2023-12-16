​У Німеччини є п'ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонної промисловості, - міністр Пісторіус

За словами міністра, зменшення залученості США в Європі відбудеться незалежно від того, хто буде президентом.

Німеччина має орієнтовно п'ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонної промисловості.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, передає "Європейська правда" з посиланням на Welt am Sonntag.

Пісторіус сказав, що оборонна промисловість Європи повинна активно нарощувати власне виробництво зброї та озброєння, адже у майбутньому не зможе покладатись на США для гарантування безпеки.

"Це означає, що ми, європейці, повинні посилити свої зобов'язання, щоб гарантувати безпеку на нашому континенті. Наприклад, оборонній промисловості потрібен час для нарощування своїх потужностей. Зараз у нас є приблизно п'ять-вісім років, щоб надолужити згаяне – як у збройних силах, так і в промисловості і суспільстві", – зазначив німецький міністр.

Пісторіус додав, що залученість США зменшиться незалежно від того, хто буде президентом у Штатах. США натомість переорієнтовуються на Тихоокеанський регіон.

"Ми розуміємо, що рано чи пізно нам, ймовірно, доведеться компенсувати одну чи дві речі, які можуть більше не надходити з Вашингтона. Теоретично можуть бути сфери, які ми не зможемо компенсувати одразу", – сказав міністр оборони ФРН.

Водночас Пісторіус відзначив, що Росія "значно збільшує обсяги оборонного виробництва", а погрози Путіна на адресу країн Балтії, Грузії та Молдови "слід сприймати дуже серйозно".

"Це не просто брязкання шаблями. Ми можемо постати перед небезпеками наприкінці цього десятиліття. Але до того часу ми будемо до них готові", – сказав міністр.