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У Польщі пропонують на 20 років закрити агроринок для України

Такий крок пропонують зробити після вступу України до ЄС.

У Польщі пропонують на 20 років закрити агроринок для України
Фото: Depositphotos

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив в інтерв'ю RMF FM, що український агроринок потрібно закрити на 20 років після вступу України до ЄС, – пише "Європейська правда".

За його словами Польща повинна захистити свої інтереси у зв'язку зі вступом України до Євросоюзу. Міхал Колодзейчак наголошує, що в українському сільському господарстві домінують 95 фермерських господарств, додавши, що це холдинги, в чиїх руках перебуває половина сільськогосподарських земель в Україні.

"Нам потрібно захистити свої інтереси, наприклад, як це зробила Німеччина, коли Польща вступила до ЄС – тоді ринок праці для поляків був заморожений на 8 років. Сьогодні ми маємо говорити про те, що агропродовольча продукція з України – сира й перероблена – не повинна потрапляти до Польщі, наприклад, протягом 20 років після вступу України до ЄС", – зазначає Колодзейчак.

Через відсутність регулювання між Польщею та Україною, за його словами, "призводить до драми в польському селі". Крім того, Колодзейчак звинувачує попередню владу від партії "ПіС" у дозволі на "нелегальний і неконтрольований імпорт" зерна з України.

  • У вересні Уряд Польщі ухвалив резолюцію щодо заборони імпорту зерна з України. Він закликав Єврокомісію до такого кроку. В іншому випадку Польща самостійно запровадить заборону на національному рівні. Йдеться про заборону імпорту пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до кінця року.
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