Суд дозволив польським перевізникам акцію протесту на кордоні з Україною

Польські перевізники можуть 18 грудня можуть розпочати акцію протесту перед польсько-українським переходом у Дорогуську.
Про це повідомляє “Радіо Люблін”.
Таке рішення ухвалив окружний суд у Любліні, в якому перевізники оскаржували рішення бурмістра гміни Дорогуськ Войцеха Сави.
“На думку мера, акція протесту становила б значну загрозу майну. В принципі прийняте в обґрунтуванні оскаржуваного рішення тлумачення поняття істотної загрози майну, в якому йдеться про майно, яке розуміється як загроза значних фінансових втрат з боку підприємців транспорту та зменшення їхніх доходів, видається невірним”, - сказав суддя окружного суду в Любліні Пьотр Ринг.
Він наголосив, що це зібрання не має на меті перешкоджати перевіркам на кордоні, а насамперед має на меті уповільнити їх.
Мер Дорогуська ще не вирішив, чи буде оскаржувати вирок суду, на що він має 24 години.
“Обґрунтування ми ще не отримали, чекаємо на обґрунтування і лише тоді зможемо оскаржити це рішення. Дивлячись сьогодні, де черга – вона вже їде на Дорогучу – я думаю, що це буде величезна загроза безпеці, тим більше, що черга вже досягла 60 км і, ймовірно, буде збільшуватися”, - наголосив Сава.
Що відомо про блокування кордону польськими перевізниками
- 6 листопада почався страйк польських перевізників на кордоні з Україною.
- 11 грудня польські мітингарі розблокували пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин"
- ПРоте за декілька годин після розблокування польська фура перекрила рух через начебто поломку.
- Мер гміни Дорогуськ у Польщі не погодив новий протест перевізників на під’їзді до кордону з Україною, мотивуючи це фінансовими втратами підприємців.
- До ПП Ягодин в черзі 1700 вантажівок в бік України, проте це – позитивна динаміка. За вчорашній день на пункті пропуску "Ягодин" перетнуло більше 1200 вантажних транспортних засобів в обидва боки.