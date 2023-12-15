Суд дозволив польським перевізникам акцію протесту на кордоні з Україною

Суддя наголосив, що акція не має на меті перешкоджати перевіркам на кордоні, а насамперед має на меті уповільнити їх.

Польські перевізники можуть 18 грудня можуть розпочати акцію протесту перед польсько-українським переходом у Дорогуську.

Про це повідомляє “Радіо Люблін”.

Таке рішення ухвалив окружний суд у Любліні, в якому перевізники оскаржували рішення бурмістра гміни Дорогуськ Войцеха Сави.

“На думку мера, акція протесту становила б значну загрозу майну. В принципі прийняте в обґрунтуванні оскаржуваного рішення тлумачення поняття істотної загрози майну, в якому йдеться про майно, яке розуміється як загроза значних фінансових втрат з боку підприємців транспорту та зменшення їхніх доходів, видається невірним”, - сказав суддя окружного суду в Любліні Пьотр Ринг.

Він наголосив, що це зібрання не має на меті перешкоджати перевіркам на кордоні, а насамперед має на меті уповільнити їх.

Мер Дорогуська ще не вирішив, чи буде оскаржувати вирок суду, на що він має 24 години.

“Обґрунтування ми ще не отримали, чекаємо на обґрунтування і лише тоді зможемо оскаржити це рішення. Дивлячись сьогодні, де черга – вона вже їде на Дорогучу – я думаю, що це буде величезна загроза безпеці, тим більше, що черга вже досягла 60 км і, ймовірно, буде збільшуватися”, - наголосив Сава.

Що відомо про блокування кордону польськими перевізниками