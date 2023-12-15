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Канада перекине свої гелікоптери до Латвії для стримування агресії РФ

Канада забезпечить країну НАТО чотирма гелікоптерами.

Канада перекине свої гелікоптери до Латвії для стримування агресії РФ
Фото: ЕРА/UPG

Канада наступного року планує посилити чотирма гелікоптерами багатонаціональну бойову групу НАТО у Латвії для стримування можливої російської агресії.

Про це заявили у Міністерстві оборони Канади.

“З літа 2024-го року Канада передасть у підпорядкування Посиленої передової бойової групи у Латвії чотири гелікоптери Griffon”, — йдеться у заяві.

А вже з 2025-го року Канада почне розгортати транспортні гелікоптери Chinook. У міністерстві оборони Канади зазначили, що країна вперше на постійній основі розгортає тактичну авіацію у Європі після завершення операцій у Боснії та Косово наприкінці 1990-их й початку 2000-их років.

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