Громадяни Фінляндії підтримують дії держави на кордоні з Росією

За результатами грудневого опитування, діяльність Фінляндії на кордоні з Росією зміцнила почуття національної безпеки фінів.
Про це повідомляє YLE.
Таку відповідь надали 70% респондентів.
При цьому 64% тих, хто відповів, назвали реакцію уряду достатньою і своєчасною.
Крім того, 56% респондентів були б готові обмежити право вимагати притулку у Фінляндії.
Це опитування проводили 5-11 грудня, тобто ще до рішень уряду щодо повторного закриття кордону з РФ.
Що раніше відбувалось на кордоні Фінляндії з Росією
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Фінський уряд вирішив з 15 грудня на місяць закрити кордон з Росією.
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Раніше Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні із РФ до 18 лютого.
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Згодом фіни оголосили про відкриття двох пунктів пропуску, проте із умовою, що напливу мігрантів не буде.
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Також в уряді Фінляндії заявили, що готують законопроект про повне закриття кордону із Росією.