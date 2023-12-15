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Громадяни Фінляндії підтримують дії держави на кордоні з Росією

Фіни вважають реакцію уряду на гібридний вплив Росії своєчасною.

Громадяни Фінляндії підтримують дії держави на кордоні з Росією
Фото: yle.fi

За результатами грудневого опитування, діяльність Фінляндії на кордоні з Росією зміцнила почуття національної безпеки фінів.

Про це повідомляє YLE.

Таку відповідь надали 70% респондентів.

При цьому 64% тих, хто відповів, назвали реакцію уряду достатньою і своєчасною.

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Крім того, 56% респондентів були б готові обмежити право вимагати притулку у Фінляндії.

Це опитування проводили 5-11 грудня, тобто ще до рішень уряду щодо повторного закриття кордону з РФ.

Що раніше відбувалось на кордоні Фінляндії з Росією

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