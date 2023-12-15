Громадяни Фінляндії підтримують дії держави на кордоні з Росією

За результатами грудневого опитування, діяльність Фінляндії на кордоні з Росією зміцнила почуття національної безпеки фінів.

Про це повідомляє YLE.

Таку відповідь надали 70% респондентів.

При цьому 64% тих, хто відповів, назвали реакцію уряду достатньою і своєчасною.

Крім того, 56% респондентів були б готові обмежити право вимагати притулку у Фінляндії.

Це опитування проводили 5-11 грудня, тобто ще до рішень уряду щодо повторного закриття кордону з РФ.

Що раніше відбувалось на кордоні Фінляндії з Росією